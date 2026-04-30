（台中中央社）日本統治時代に建設され、台湾中部の林業の発展を見届けてきた中部・台中市豊原区の歴史建築、豊原林務局宿舎群の一部で5月から修繕工事が行われる見込みとなった。2028年の完成を予定しており、近隣の八仙山国家森林遊楽区と連携したエコツーリズムの軸として、豊原を代表する林業文化の新たな拠点にする計画だ。農業部（農業省）林業・自然保育署台中分署は29日、報道資料で、今回の事業は建物の修繕にとどまらず