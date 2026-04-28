マイナンバーカードの発行時にもらえる専用スリーブ。財布やケースに入れて持ち運ぶうちに、すれてボロボロになってしまった人も多いのではないでしょうか。そこで便利なのが、100円ショップで手に入るマイナンバーカード用スリーブ。今回はESSEonlineライターが、セリアとダイソーの商品を比較し、使用感をリポートします。※ 商品の比較には、実物と同一縮尺で作成した検証用のダミーカードを用いています【写真】左：セリア、右