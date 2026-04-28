阿南市福井町のJパワー&よんでんWaンダーランドの竹林で、幼稚園児がタケノコ掘りを体験しました。これは、子どもたちに地元の特産物であるタケノコに関心を持ってもらおうと、四国電力とJパワージェネレーションサービスが毎年行っているもので、今回で19回目となります。タケノコ掘りは敷地内にあるタケノコ山で行われ、2026年は見能林幼稚園の5歳児の園児11人が参加しました。園児たちは4班