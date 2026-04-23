佐久間宣行氏がウィアー作品の魅力について、じっくり語った。徹底的な科学考証、ハラハラなサバイバル描写、そしてユーモラスでタフなキャラクター。SFジャンルに新風を巻き起こした作家アンディ・ウィアーの長編第3作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、映画化され現在も公開中だ。今回、希代のテレビプロデューサーで、SF愛好家としても知られる佐久間宣行氏が、大人だからこそ読むべき、大人だからこそ楽しめるウィアー作