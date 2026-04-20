暖かくなり、いよいよ衣替えの季節がやってきました。ここでは「お気に入りのトップスだけ」厳選できる4つのルールを紹介します。教えてくれたのは、元アパレル歴24年で、45歳で服を1000枚から50枚まで絞ったいっこさん（整理収納アドバイザー1級）。今日からできるクローゼット整理アイデアです。1：検品視点で「鮮度」をチェックまず行っているのがトップスの「検品」です。首元のよれや色あせ、シミ、毛玉、素材の寿命などを、