（台南中央社）南部・台南市の南部サイエンスパーク（科学園区）にある病院の建設現場で今年3月、約1800〜3300年前の大湖文化のものとみられる遺物や穴が見つかった。台南市文化資産管理処は16日、すでに文化資産保存法に基づいて工事を中止した上で主務機関に通報し、緊急の発掘に着手することを決めたと明らかにした。同処は、工事は昨年3月21日に始まり、今月25日に地下の掘削中に先史時代の遺物と穴が見つかったと説明。当該の