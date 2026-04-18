「50代になった今、この10年を振り返り、始めてよかったと感じる、私を整える3つの習慣があります」と話すのは、モデルのAYUMIさん。子育てや仕事に無我夢中だった日々を経て、この10年は「自分を慈しむ術」を少しずつ見つけてきた時間だったそう。AYUMIさんが「これを選んで本当によかった」と心から実感し、続けている3つのことを綴ります。※ ESSEonline10周年の記念特集「私と10年」。ESSEonlineライターが「この10年で続けて