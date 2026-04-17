子どもの好き嫌いに、献立を迷った経験はありませんか？栄養面が気になりつつも、毎日の食事づくりに頭を悩ませることもありますよね。今回は、SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに、“魚肉ソーセージ”を使った「簡単ナゲットレシピ」を教えてもらいました！魚肉ソーセージと豆腐で簡単！子どももうれしいおかず今回は、魚肉ソーセージと豆腐でつくれる「ナゲット」のつくり方