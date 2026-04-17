日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が出演する、求人サイト『Indeed』のテレビCMが、4月20日（月）より全国で放送開始される。今回の発表によると、フランクフルトとメインスポンサー契約を締結する『Indeed』は、「堂安律は、ひとりじゃない。」をテーマとしたテレビCMを制作したとのことだ。堂安をメインに、チーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントといった、普段は表に出ることの少ないピッチ