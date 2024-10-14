お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆が、自身のXでNHK連続テレビ小説『おむすび』の"実況投稿"を行っている。テレビプロデューサー・佐久間宣行さんのYouTubeチャンネル『NOBROCK TV』では、『おむすび』に出演中のみりちゃむ（大木美里亜）との共演企画『罵倒キャバクラ』『罵倒村』などが大人気となっているが、みりちゃむが出演している朝ドラでも"推し活"は欠かさないようだ。朝ドラに関連した投稿をする際は必ず「#朝ドラおむすび」