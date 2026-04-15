高校生に新しい学びの場を提供する「広域通信制高校」が徳島市に開校し、4月15日に開校式が行われました。（マーキュリー国際高等学校・林正和 理事長）「マーキュリー国際高等学校の開校を宣言させていただきます」広域通信制高校「マーキュリー国際高等学校」は、徳島のほか東京や北海道など全国で6校が15日、同時に開校しました。校舎ごとに学べるコースが異なり、徳島には動画クリ