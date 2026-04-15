日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表しました。大分県の東九州龍谷高校から忠願寺莉桜選手（3年）がA代表に初選出されました。 【写真を見る】バレーボール女子日本代表37人を発表東九州龍谷高校・忠願寺莉桜（17）初選出 フェルハト・アクバシュ監督は、初選出14人を含む37人を選出。この中から選ばれたメンバーが、6月のバレーボー