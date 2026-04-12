運動不足や疲れ、冷えなどが原因のむくみ。若いころは気にならなかったのに、最近むくみが気になるという人も多いのではないでしょうか？今回は、ちょっと意識するだけでむくみを解消できる簡単習慣を、医師の川嶋朗先生に教えてもらいました。習慣1：30分に1回は体を動かすずっと同じ姿勢でいると、血流が阻害されてむくみやすくなります。立ちっぱなしや座りっぱなしの人は、タイマーをかけて30分に1回は体を大きく伸ばす、肩