無印良品の絶品レトルト＆フリーズドライ食品を紹介します。今回は、無印良品好きのESSEベストフレンズ101メンバー6名が選んだアイテムを、お米料理研究家・しらいのりこさんが徹底チェック。おすすめポイントを教えてもらいました。Q：ひとりランチ、なに食べよう？A：今、ご飯にかけるシリーズがアツいです！【写真】あの店の味にそっくり！絶品スープ常温で常備できる「ご飯にかけるシリーズ」は、種類も豊富で忙しい主婦の強い