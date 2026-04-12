無印良品の絶品レトルト＆フリーズドライ食品を紹介します。今回は、無印良品好きのESSEベストフレンズ101メンバー6名が選んだアイテムを、お米料理研究家・しらいのりこさんが徹底チェック。おすすめポイントを教えてもらいました。

Q：ひとりランチ、なに食べよう？

A：今、ご飯にかけるシリーズがアツいです！

【写真】あの店の味にそっくり！絶品スープ

常温で常備できる「ご飯にかけるシリーズ」は、種類も豊富で忙しい主婦の強い味方。

●クセになるスパイシー度85％

無印良品の『ごはんにかける 四川麻婆豆腐』は、2種類の花椒（ホアジャオ）の香りを効かせた、こだわりの風味。

「手づくりにはハードルが高いスパイシーさ自分で具材をたしてもいいですね」（しらいのりこさん）

「子どもが苦手な辛口味は、1人ランチで堪能！」（ESSEベストフレンズ101・久世よう子さん）

・1人前 ￥350

●具だくさん度75％

『ごはんにかける 八宝菜』は、うずらの卵や豚肉、タケノコなどの具材を、ショウガの香りの効いたスープで煮込んだ一品。

「具だくさんで、満足感アリです」（しらいのりこさん）

「ご飯だけでなく、麺にかけてもおいしいです」（ESSEベストフレンズ101・高橋香織さん）

・1人前 ￥350

●疲れた日のお守り度75％

『ごはんにかける ルーロー飯』は、豚肉、うずらの卵を甘辛ダレで煮込み、ローストオニオンや干しエビの粉末でコクをプラス。

「湯せんするだけでいいのは魅力ですね」（しらいのりこさん）

「疲れた日、外食気分で自分へのごほうびに」（ESSEベストフレンズ101・yukariさん）

・1人前￥390

Q：あと1品欲しいとき、どうしよう？

A：食べるスープは家族にも喜ばれます。

お湯をかけるだけで完成するフリーズドライスープ。食べごたえも栄養もプラスできて大助かり！

●健康的で体にうれしい度80％

『食べるスープオクラ入り ねばねば野菜のスープ』は、たっぷりのオクラ、モロヘイヤに、ショウガとユズを効かせています。

「ショウガの香りが食欲をそそります。食べごたえもあって、ちょいたしにぴったりです」（しらいのりこさん）

「体にいい感じがします。お弁当のお供にも」（ESSEフレンズエディター・kiyoさん）

・4食 ￥450

●疲れたときに体にしみる度95％

『食べるスープ コムタンスープ』は、牛肉のうま味を生かし、ニンニクとゴマ油で風味よく仕上げた韓国スープ。

「コクがあって、かなりクセになる味！ 満足度が高くて、夜食にも」（しらいのりこさん）

「ご飯、ラー油、ネギを加えて1人ランチに」（ESSEベストフレンズ101・むらさきすいこさん）

・4食 ￥450

●某高級ファミレスの味度85％

『食べるスープ 北海道産玉ねぎのオニオンスープ』は、じっくり炒めた北海道産タマネギにビーフブイヨンを効かせて。

「甘味とコクが抜群。チーズをのせても絶対おいしい！」（しらいのりこさん）

「味がしっかりしていて子どももハマってます」（ESSEベストフレンズ101・大森智美さん）

・4食 ￥450

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください。