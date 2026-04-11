ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！朝晩と日中の気温差が大きく、着るものに悩みがちな春〜初夏。「そんな時季は、羽織りものと素材選びがポイントです」と話すのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、河村さんがこの時季に取り入れている、コーディネートのアイデア3つを紹介しても