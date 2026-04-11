「子育てが終わって時間のゆとりが生まれ、自分ファーストに過ごすようになりました」。そう話すのは、元祖節約主婦として知られ、カウンセラーとしても活躍する若松美穂さん（50代）。ここでは体と心を整える「息抜き習慣」を3つ紹介します。無理に合わせない距離感がちょうどよい子どもたちが巣立ってから、家でのゆとりが生まれました。少し早めに結婚して子育てをスタートしたこともあり、夫も私も独身時代のような自由時間が