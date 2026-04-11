家づくりで間取りを検討する際、家具や家電のサイズまで具体的に決めておくことが理想。しかし、新しい家具や家電を購入する場合はなかなか難しい場合も…。今回、10か月ほど前に注文住宅を建てた日刊住まいライターが実際に体験した、間取りを決める際の「まさかのミス」と、その解決策について、詳しく語ります。家づくりで見落としていた、家具や家電の「サイズ想定」筆者は夫婦と1歳の娘との3人暮らしです。約10か月前に、大手