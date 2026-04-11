４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、２位のガンバ大阪と９位のセレッソ大阪がパナソニックスタジアム吹田で対戦。注目の大阪ダービーは、C大阪が１−０で制した。立ち上がりから試合は拮抗した展開となった。互いに球際で激しくぶつかり合い、主導権を奪い合う一進一退の攻防が続く。均衡が破れたのは40分。ペナルティエリア手前から田中駿汰が鋭いスルーパスを供給すると、抜け出したチアゴ・アン