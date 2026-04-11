4月7日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に初めてのゲストとして、元日本代表GK（ゴールキーパー）・南雄太が出演した。南は小野伸二・稲本潤一・遠藤保仁ら実力者が揃う年代の総称である“黄金世代（ゴールデンエイジ）”の一人として活躍し、Jリーグ通算666試合に出場した日本が誇る