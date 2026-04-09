日本に住んだことがあったり日本文化を愛するフランス人たちは、日本のものを「美しい」と感じて、日常の生活に取り入れているそう。フランス文化研究者でフランス人の夫と日本で暮らすペレ信子さん（50代）が、実際に見たフランス人が暮らしにどう取り入れているのか教えてくれました。お互いのスタイルを混ぜ合わせたすてきなインテリアや小物使いを紹介します。フランス人に人気の「着物」の驚く使い方日本に住むフランス人たち