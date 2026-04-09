糖度が高く人気の大分県産ブランドサツマイモ「甘太くん」の安定供給に向けて、最新設備を備えた選果場が大分県臼杵市に完成しました。 【写真を見る】ブランドサツマイモ「甘太くん」安定出荷へ広域選果場完成大分・臼杵市 JAおおいたは野津高校のグラウンド跡地におよそ12億円をかけて県産ブランドサツマイモ「甘太くん」の広域選果場を整備しました。 これまでの2か所を集約した新たな選果場は、およそ2500平方メー