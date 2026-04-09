蚊が人間を探し当てるメカニズムを定量的に解明することに、このほど米国の研究チームが成功した。奇妙な実験に基づく膨大な飛行データから数理モデルが導き出され、いかにして蚊が人間を標的にするのかが明らかになってきたのだ。