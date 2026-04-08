大分市出身の女性が5年前に立ち上げた全国でも珍しい「着物のシェアリングサービス」。タンスに眠る着物を預かり、新たな息吹を吹き込むビジネスが今、市中心部に実店舗を構え、さらなる広がりを見せています。 【写真を見る】「着物シェアサービス」タンスに眠る一着が“資産”に預けるだけで収益も…新ビジネスの現場 「眠れる着物」を主役に 大分市の府内五番街にオープンした店「キモノクローゼ