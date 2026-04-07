ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」より、名探偵コナンとコラボレーションした『Lovisia 名探偵コナンシークレットハンドクリーム』（全12種）と『Lovisia 名探偵コナンシークレットリップクリーム』（全12種）が発売される。＞＞＞ハンドクリームとリップクリーム、チャームをチェック！（写真29点）原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシ