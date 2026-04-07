医薬に関する研究力の向上と薬剤師の確保を目指し、大分大学が京都・同志社女子大学と協定を結びました。 【写真を見る】「薬剤師不足が大変喫緊の問題」大分大学と同志社女子大学が連携・協力協定 大分大学旦野原キャンパスで行われた調印式では、北野正剛学長と同志社女子大学の川崎清史学長が協定を交わしました。 協定では、大分大学の医学部付属病院の薬剤部と同志社女子大学の薬学部が連携を強化し、それぞれの研究活動の