毎月のスマホ代が7000円前後かかっていると、「もう少し安くならないのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。最近は格安SIMという選択肢も広がり、料金が半分近くになるという話もよく耳にします。しかし、実際にどれほど安くなるのか、また大手キャリアと何が違うのかは分かりにくいものです。 本記事では、スマホ料金の目安や格安SIMとの具体的な差を解説します。 スマホ代7000円は高い？ 大手キャリアの平均