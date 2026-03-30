東京・池袋のサンシャインシティで26日に起きた「ポケモンセンター」店員殺害事件を受け、ストーカー対策の課題が議論されている。略式起訴で釈放後に事件が起きた経緯を踏まえ、加害者へのGPS装着など対策強化の必要性が指摘されている。略式起訴・罰金80万円釈放に「軽すぎる」青井実キャスター：東京・池袋の「サンシャインシティ」で起きた殺人事件。死亡した「ポケモンセンター」の店員春川萌衣さんと、広川大起容疑者は元交