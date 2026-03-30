「150万円以下」で狙える“200馬力超え”のFFスポーツ今、日本で一番売れているクルマ、ホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」の最安モデルは、173万9100円（消費税込）。いっぽう、中古車市場に目を向けると、軽の新車より安い価格で本格的なスペックの輸入スポーツカーが手に入ります。【画像】超カッコイイ！ これが“150万円以下”の「小さなスポーツカー」です！ 画像で見る（25枚）ルノー「ルーテシアRS（ルノー・