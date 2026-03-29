3月29日放送の『豊臣兄弟！』（NHK総合）第12回では、信長（小栗旬）が小谷城の浅井長政（中島歩）と市（宮粼あおい）夫婦を訪ねる。 参考：『豊臣兄弟！』要潤が“一癖ある”明智光秀に『麒麟がくる』長谷川博己との違いは？ 北近江（現在の滋賀県）を本拠とする戦国大名の浅井家で、最後の当主となったのが長政である。足利義昭（尾上右近）を奉じ、天下布武を目指す信長にとって、京都への交通の要衝を押さえる長