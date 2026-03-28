俳優の高橋克典が27日、オフィシャルブログを更新。2019年３月26日にGIST（消化管間質腫瘍）のため死去した“ショーケン”こと俳優の萩原健一さん（享年68）の 命日に、ゆかりのある仲間たちと集まり“献杯”したことを報告した。 この日、「３月26日」と題してブログを更新。高橋は「今日は、萩原健一さんの命日」と切り出し、「最後にご一緒したドラマのメンバーで、集まれる人たちと献杯」と明かし、俳優の戸田菜穂、村田雄浩