大分県内全ての選挙区で自民党候補が当選した先の衆院選を巡り、連合大分はどの候補も推薦せず、産別対応とした大分1区について「推薦のあり方の見直しが必要」としました。 【写真を見る】衆院選で自民全勝に連合大分「組織が機能しなかった」推薦基準を見直しへ 連合大分の執行委員会では、先の衆院選を総括する素案が示されました。国民民主の候補擁立を受けて推薦を出さず、産別対応とした大分1区については、候補一本化に