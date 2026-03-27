子どもたちが様々な仕事を体験できる春休み恒例のイベントが、大分市の商業施設で27日から始まりました。 【写真を見る】映画館やスイーツ店で子どもたちが仕事体験大分 このイベントは子どもたちに仕事の大変さや楽しさを知ってもらおうと、パークプレイス大分が毎年春休みに合わせて開催しています。今年は事前の応募の中から抽選で選ばれたおよそ560人が参加します。 27日は4歳から13歳までの27人が、飲食店や