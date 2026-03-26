紙ものがたまりやすい新年度、時間をかけずにすっきり整えたいもの。現在40代で2児の母で整理収納アドバイザーFujinao（フジナオ）さんは、100円ショップ・セリアの「クリアファイル」と「ふせん」を使い、ラクに書類を整理しているそう。すぐにまねできる方法を紹介します。セリアのアイテム2つでシンプルな書類整理書類整理が続かない原因のひとつに、「やり方が複雑」であることが多いと感じています。【写真】書類整理に便利な