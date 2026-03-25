『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、まきりえこさんが描く日常エッセイマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。子どもが巣立ち、焼き魚やみそ汁が定番になった一家。余った食材でひさびさにオムライスをつくってみたら、夫の反応は…。子どもが巣立ってから、食卓に和食がず