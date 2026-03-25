汚れがたまりやすい家の死角、すき間汚れをリセットする掃除術を紹介します。教えてくれたのは、クリンネスト1級のあゆみさん。冷蔵庫の狭いすき間の油汚れも洗濯機下やテレビ裏の汚れも、100円ショップのアイテムで無理なく落とせるそう。普段の掃除にすぐ取り入れられるコツばかりです。冷蔵庫の横や下の「油ホコリ」：100円ショップのすき間ワイパーを活用正面から見ればピカピカの冷蔵庫でも、横や下のすき間をのぞいてギョッ