季節の移り変わりを知らせる春野菜。今回は料理研究家・大原千鶴さんに、旬をおいしく味わえる「新ジャガイモとグリーンピースのバター煮」のレシピを教えてもらいました。つけ合わせにもぴったりな煮物を、夕食にいかがですか？春の煮物におすすめの「新ジャガイモ」。グリーンピースをアクセントに貯蔵・熟成期間を省き、収穫後すぐに出荷されるのが新ジャガイモ。皮は薄いが土の香りが強いので、煮物ではむくのがおすすめ。【写