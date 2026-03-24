数多くの女性誌や書籍の執筆を手がける、ライターの一田憲子さん（60代）。歳を重ねるなかで気がついた、人生の後半を楽しむヒントを紹介します。今回は、苦手だった片付けやお金の管理が、自然に整うようになった仕組みづくりについてです。※ この記事は『最後の答えは、きっと暮らしの中にある。』（内外出版社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】60代、ルーティン化した掃除「見ないふり」はや