大分県教育委員会は、県立中学校と高校、特別支援学校の一般職員人事異動を発表しました。 【名簿一覧をみる】人事異動、大分県立中学校・高校・特別支援学校の一般職員 異動規模は、管理職（19日発表）が137人、一般職が794人の計931人（前年954人）となっています。 市町村立学校の幹部、一般職員の人事異動は26日に発表されます。 発令は4月1日付けです。 【あわせて読む】▼県立学校幹部職員2026【校長、統括事務長、副校