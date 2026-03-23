中東情勢が緊迫する中で行われた、日米首脳会談。世界中から注目が集まった同会談では、高市早苗首相がメディアの前で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」などと発言したことが大きく報道された。この発言には、世間から賛否両論の意見が寄せられているが、最大の懸念であるホルムズ海峡への自衛隊による支援を回避したことで、首脳会談自体には概ね好評価の声が集まっている。【写真】「品位が