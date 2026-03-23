ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。天気や花粉を気にせず洗濯物を干せる「ランドリールーム」は、家事がはかどる人気の間取り。一方で、季節によっては「思ったように乾かない」という悩みもあるようです。自宅に洗面脱衣室兼ランドリールームをつくった整理収納アドバイザーのESSEフレンズエディター・KEACONさんもそのひとり。洗濯物事情について語ります。※