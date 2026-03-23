ラジオのFМ転換を目指す四国放送は、総務省の特例措置に基づく実証実験で、県内のAM放送を3月23日ですべて休止しました。県内4つの四国放送ラジオの送信所のうち、最後まで放送を続けていた徳島市川内町の「徳島ラジオ」では、午後2時30分、技術スタッフが機器を操作し、AM1269キロヘルツの電波を停止しました。（宗我部英久アナウンサー）「きょう、令和8年・西暦2026年3月23日をもって、AM電波の発射を停止します」「徳島