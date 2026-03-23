タレントで実業家の板野友美（34）が22日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。高級賃貸に住む理由について語った。MCの峯岸みなみから「自宅が家賃200万円」と話題を振られた板野。「余裕で200万円払ってるとかじゃなくて、自分も会社やってるし旦那もスポーツ選手なんで、モチベーションじゃないけど、ここまでは頑張ってるからこういう家に住みたいよねっていうステータスがあって。それを2人で頑張ろうって」と話し