仕事をスムーズに進めるために、どんなことに気を付ければいいのか。『選ばれ続ける人だけが知っている言いかえの作法』（日本能率協会マネジメントセンター）を書いた、アナウンサーで研修講師の釜本莉奈さんは「会話の中で相手の本音を引き出すことが大切だ。ストレートな言葉で相手に尋ねても、隠されたり反発されたりするだけだ」という――。※本稿は、釜本莉奈『選ばれ続ける人だけが知っている言いかえの作法』（日本能率協