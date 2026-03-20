オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝戦の前日に、オーストラリア女子代表DFエリー・カーペンターが、決戦の地スタジアム・オーストラリアで胸中を明かした。同国メディア『FOOTBALL360』が伝えている。決勝のカードはオーストラリア対日本。試合が行なわれるスタジアム・オーストラリアは、2015年の男子アジアカップ制覇、23年にサム・カーがイングランド戦で決めたゴールなど、オーストラリアサッカーの象