¡Önews zero¡×¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï19Æü¡¢ºù¤Î³«²Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢20Æü¤«¤é¡Ö²Ö¸«¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤Ç»È¤¦¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï¤ª¤è¤½130¥ê¥Ã¥È¥ë¡£²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ë¤è¤ê¡¢ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍø±×¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡Ö150±ßÂæ¤ËÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡×Åìµþ¡¦Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î¶­Æâ¤Çº£Ç¯¤â¡È¤¢¤ÎÄ´ºº¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡ÄÅìµþ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦¿¦°÷¡Ö61ÎØ³«²Ö¤·¤¿¤Î¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ