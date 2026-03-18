WBC決勝野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが3-2で米国を下し、初優勝した。気になる大会優勝の賞金額について、米メディアが詳細を伝えている。米紙「USAトゥデイ」は、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の賞金：優勝チームはいくら受け取るのか」という見出しで記事を掲載。その中で、同紙のボブ・ナイチンゲー