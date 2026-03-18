記事作成時点では世界中で10億人以上が肥満だといわれており、肥満は2型糖尿病や心血管疾患、がんといった病気のリスクを高めます。近年は肥満の治療にオゼンピック(セマグルチド)などの減量薬が用いられるようになっていますが、これらの減量薬には副作用があり、途中で服用を中止してしまう患者も少なくありません。新たな研究では、たとえ減量薬の服用を中止したとしても、減量した体重の一部は1年以上経過しても維持されるとの