人の活動による自然の損失を食い止め、回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」の普及促進に向けた研修会が3月17日、徳島市で開かれました。この研修会は、多様な生物や豊かな自然がある徳島を未来に繋げようと、県などが開催しました。ネイチャーポジティブとは「自然再興」とも呼ばれ、2030年までに人間活動による損失を止め、経済活動の活性化を目指す取り組みです。17日の研修会では、林業や漁業などに従事して