本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイント世界で拡大するリテールメディアは店舗を「眠れる巨人」と再評価し、計測可能なメディアへと進化させるものだ消費者の意思決定を支えるコンテンツとして、購買体験の文脈に溶け込む設計力が競争力の源泉になるだろうリテール側には短期収益よりも会員価値を優先したガバナンスと、AI時代を見据えた店舗の磨き直しが求められるNRF: Retail's Big Show（以下NRF NY 2026）では、